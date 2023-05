Mõõdistamata viimane kilomeeter jättis Tiidrek Nurme Eesti rekordist ilma

Nimelt andsid Kuressaare linnajooksu korraldajad esmaspäeval pressiteate vahendusel teada, et Nurme poolt 10 km jooksus püstitatud rekord on mitteametlik ja kergejõustiku edetabelisse ei kvalifitseeru – seda põhjusel, et kuna Kuressaares on 10 km raja mõõdistamise ja sertifitseerimise protsess veel pooleli, ei saa võitja aega ametliku rekordina arvestada.