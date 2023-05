Indoneesia, Islandi ja Küprose kaudu Narva jõudnud Tartu väravamasin: eks mujalt Eestis vaadates tundub see linn ka nagu natuke välismaa

Kui Eesti jalgpalli meistriliiga väravaküttide edetabelit troonib kaheksa väravaga FCI Levadias eredalt leegitsema löönud Ghana vutimees Ernest Agyiri, siis tema järelt leiame viie tabamusega FC Floras palliva Eesti koondislase Sergei Zenjovi ning Tristan Koskori. Ent eksivad need, kes arvavad, et Koskor kõmmutab taaskord väravaid oma sünnilinna Tartu esindusklubi JK Tammeka eest – selleks hooajaks on 27aastane ründaja end sisse seadnud hoopis piirilinna Narva ja esindab sealset JK Transi.