Ahistav rudiment või praktiline spordirõivas? Miks kannavad kossukohtunikud endiselt oma keigarlikuna mõjuvat univormi?

Kui jalgpalliväljakul õigust mõistvate kohtunike vormiriietus on praktiliselt samasugune nagu platsil silkavatel mängijatel, siis korvpallis on asjalood sootuks teistsugused. Kohtunikud ei mütta kossuplatsil maikades, lühikestes pükstes ja ketsides, vaid nende riietus on lausa elegantne: pikad mustad püksid, mustad jalanõud, lühikeste varrukatega särk. Miks kannavad kossukohtunikud jätkuvalt sellist univormi, kuigi võiks ju arvata, et lühikestes pükstes võiks olla platsil märksa mugavam ringi joosta?