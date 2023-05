Anett Kontaveit: ma ei taha rõõmust üles-alla hüpata ja öelda, et kõik on hästi

Veebruaris, pärast seda kui ta oli Abu Dhabi turniiril kaotanud 16 parema seas Shelby Rodgersile, otsustas Kontaveit, et aitab küll ning ta astus tennisekarussellilt maha, et seljavigastus välja ravida – või et selg vähemalt nii korda saada, kui võimalik. Platsile naasis ta aprilli alguses Billie Jean King Cupi turniiril Portugalis Eesti koondist esindades, WTA turniiridel lõpetas mängupausi eelmise kuu lõpus, kui jäi Madridis esimeses ringis alla Karolina Muchovale (WTA 52.).

„Ma olen teinud juba kuid eriharjutusi, et vigastust kontrolli all hoida, sest alates eelmise aasta oktoobrist hakkas asi kiiresti halvaks minema,“ rääkis Kontaveit pärast Parksi alistamist. „Hea, et täna püsis kõik kontrolli all. Mäng kestis vaid ühe tunni ning see aitas ka kindlasti.“

„Need harjutused olid üks igav värk,“ nentis Kontaveit. Ta täpsutas, et erilist tähelepanu tuli päärata ülakehalihastele. „Seda enam olen ma praegu elevil, et saan taas võistelda ja taas midagi lõbusat teha.“

Ta jätkas: „Eelmisel kuul treenisin Hispaanias ning siis mängisin Billie Jean King Cupil, kus selg andis ennast natuke tunda. See oli esimene katsetamine. Mul olid järjest mõned mängud ja siis hakkasin seda tundma, mis oli muidugi pisut murettekitav.“

Kontaveit tõdes, et on keeruline leida õige tasakaal enda piitsutamise ja oma selja hoidmise vahel, sest kusagil kuklas tiksub ikkagi teadmine, et seljale võib taas liiga teha.

„Nii juhtuski Madridis, et läksin sinna, kuid tundsin, et ma pole piisavalt või piisava intensiivsusega treeninud,“ lisas endine maailma teine reket. „Kaotasin Karolinale kahes setis ja tundsin, et olen füüsiliselt väsinud. Nii läksin pärast seda Marbellasse tagasi ning treenisin ja piitsutasin end väga kõvasti. Proovisin nii, et ei hoia end selja pärast tagasi. Seni on kõik hästi. Selg pole tunda andnud.“

Arvestades oma probleemi olemust, tõdes Kontaveit ausalt, et ta ei tea, mida tulevik toob, kuid ta rõhutas, et kõige olulisem on kannatlikkus.