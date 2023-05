Flora pääses esimesena karikafinaali, kuid nooruke keskkaitsja ei jäänud tiimi esitusega sugugi rahule

„Kindlasti ei olnud ideaalne, et me lõpus nii alla vajusime ja natuke nagu seisu hoidmiseks läks, aga peaasi, et finaalikoht on käes,“ rääkis kohtumise järel Soccernet.ee otse-eetris FC Flora 19aastane keskkaitsja Erko Jonne Tõugjas. „Võrreldes eelmise liigamänguga Nõmme Kalju vastu ei leidnud me täna kuidagi seda õiget intensiivsust üles. Eks graafik on ka tihe olnud, aga siin pole millegi taha pugeda – igas mängus tuleb oma viimased jõuvarud üles leida ja siis jälle taastuda.“