Profiratturid nõuavad ohtlikele konkurentidele punast kaarti. Eesti äss: „Tihtipeale tehakse mingid lükked ikka suht robustselt.“

Profiratturite ühendus (CPA) viis kevadel läbi küsitluse, mille tulemus oli ühehäälne: kõik 171 vastajat olid arvamusel, et jalgpallist tuntud kaartide süsteem (kollane on hoiatus, punasega pead näiteks järgmise võistluse vahele jätma) distsiplineeriks sõitjaid.

„Kogu süsteemi eesmärk on, et ratturid mõtleksid kaks korda, enne kui teevad ohtliku manöövri,“ selgitas CPA president Adam Hansen. „Praegu võid teha sisuliselt kõike. UCI (rahvusvaheline jalgrattaspordiliit) on andnud mõned juhtnöörid, aga ratturid ei võta neid tõsiselt.“

29aastane eestlane Martin Laas (Astana Qazaqstan Team) on samuti langenud hulljulge konkurendi ohvriks, aga jäi õnneks terveks. Lihtsalt võistlus läks vett vedama.

„Üks pisike vale liigutus, ebaõnnestumine või valearvestus võib põhjustada väga suure õnnetuse,“ osutas ta Õhtulehega vesteldes.