SUUR ENNUSTUSMÄNG | Ettevaatlikud Real Madrid ja Manchester City jätsid suurema võidu ühe värava ja ühe kollase kaardi kaugusele

Milaano derbis pandi kohe tuuleveskid tööle, kuid üks meeskond ei tabanud löökidega kedagi

AC Milani ja Milano Interi mängust räägiti enne poolfinaale tunduvalt vähem, kuid juba mängu algus näitas, et siin tagasi ei hoita. Esimese minutiga taklati ja liiguti väljakul sellise hooga, et oli kohe aru saada, et kui miskit drastilist ei juhtu, siis sellise mängupildiga minu ülioptimistlik panus „see mäng jääb 0:0“ kukub väga kiirelt kokku.

Kukkuski! Kaheksa minutit mängitud ja Edin Dzeko lõi 1:0. Mõni minut veel mängitud ja Henrikh Mkhitaryan lõi veel teise ka. Šokk, aga samas ka geniaalne lüke Interi peatreener Simone Inzaghilt, et mine ja ründa kohe, ründa nii, et vastasel on kohe hing kinni.

Õnneks olid teised kaks panust veel mängus ja need läksid ka täppi. Milan tundus kogu mängu nii hambutu, et 15 eurot variandile, et mõlemad meeskonnad ei ava skoori läks täppi. Hoolimata kummagi meeskonna vapramatest üritustest, läks täppi ka teine panus, et väravaid mõlemal poolajal ei lööda. Nii läkski, sest Milan ei skoorinud ja teine poolaeg jäi väravateta.

Kui keegi arvab, et selles paaris on kõik tehtud, siis tegelikult nii lihtne seis pole. Kui Rafael Leao on Milani eest tagasi, siis pole muud teha, kui ründama minna ja proovida enda koduareenil, mis järgmises voorus on küll vastase värvides, ikka mängu tagasi tulla. Ühesõnaga kõik on veel lahtine ja loodame parimat!

Milan – Interi mängus panime mängu 50 eurot, tagasi tuli 54,30 senti.