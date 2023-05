KUIDAS EDASI? FIA tehniline direktor avaldas WRC-sarja võimalikud tulevikusuunad

Parasjagu on käsil teine hooaeg hübriidajamitega, mis peaksid Rally1 autodes istuma 2026. aasta lõpuni (sinnani kehtib homologatsioon), kuid võivad sealt kaduda kaks aastat varem. Läbirääkimised tarnija Compact Dynamicsi, rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) ja WRC tiimide vahel alles käivad.

FIA tehniline direktor Xavier Mestelan Pinon teatas hiljuti, et alaliit sooviks hübriidtehnoloogiaga jätkata aastani 2027, kuid lisas, et sellest loobumine pole samuti välistatud. Üks on selge: aastal 2027 algab WRC-sarjas uus ajastu. Ainult et milline? Mestelan Pinon avaldas kolm võimalikku tulevikusuunda.