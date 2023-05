OTSEBLOGI | Portugali rallit juhib avapäeva järel Rovanperä, ebaõnne kogenud Tänak on kuues

Enne Portugali rallit ütles Tänak, et tegu on pigem keerulise etapiga. „Nägime Mehhikos, et meie konkurendid on kruusal tugevad ning peame mõnes kohas juurde panema. Portugal on tüüpiliselt kiire etapp, kus rajad on üsna liivased. Teisel läbimisel võivad mõned katsed olla päris karmid. Püüame kiirematega vahet kärpida ning anname endast parima, et tiitlivõitluses püsida!“ sõnas ta oma meeskonna M-Spordi pressiteate vahendusel.