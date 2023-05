Uue näoga Igor Prins: „Olen vigadest õppinud. Saab ka pröökamisteta ja mängijaid mõistes.“

Suvepealinnas Pärnus paistab päike ja täpselt samamoodi särab Igor Prins. Ei, mitte (üksnes) seepärast, et tema töö Pärnu Vapruse jalgpallimeeskonnas on alanud hiilgavalt – kolmandat tabelikohta 11 vooru järel ei oodanud mitte keegi –, vaid põhjusel, et kogenud treener tunneb end ses keskkonnas niivõrd koduselt ja mõnusalt.