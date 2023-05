VIDEO | Jooksikud püüti kinni alles viimastel meetritel, taanlane sai Itaalias esimese etapivõidu

Mägisel etapil õnnestus jooksikutel esimese suure tõusu järel kasvatada edu viieminutiliseks. Seejärel kahanes see aga kolmele minutile, mistõttu otsustasid De Marchi ja Clarke teha koostööd ning minna oma teed.

Kui sõita jäi 20 kilomeetrit, oli jooksikute duo veel kahe minutiga ees. 5 km enne lõppu oli see ligi minut ning tundus, et võitja selgitavad Clarke ja De Marchi. Ka viimasele kilomeetrile jõudsid nad 30sekundilises eduseisus. Paraku hakkasid nad pidevalt üle õla vaatama ning kui finišini oli veel vähem kui 300 meetrit, õnnestus peagrupil nad kinni püüda.

Tihedas lõpuheitluses ületas finišijoone esimesena 27aastane Pedersen, kes polnud veel eelmisel aastal saanud ühelgi suurtuuril etapivõitu. Nüüd on aga ta triumfeerinud nii Tour de France'il, Vueltal ja nüüd ka Itaalia velotuuril. „Olen väga õnnelik – tulime võidu järele ja tore, et selle ka saime,“ lausus Pedersen.

Ta jätkas: „Tiimil oli raske päev ning tore, et see sai võiduga tasustatud. Lõpus oli konkurents päris tihe. Neid polnud sugugi kerge kinni püüda, see õnnestus meil see alles 300 meetrit enne lõppu. Mul on neist kahju, sest nad sõitsid tõeliselt hästi, kuid tunnen rõõmu oma võidu üle. Tahtsin teha pika sprindi, sest pidime nad kätte saama. Õnneks tegi [Gaviria] seda enne mind ning sain tema tuules sõita. Ta sprintis väga tugevalt ning mul polnud kerge.“