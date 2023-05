GALERII | Tartu sai otsustavas lahingus Pärnust kodupubliku toel jagu ning jõudis teist aastat järjest finaali

Ülikoolimeeskonna tagamängija Robin Kivi sõnul aitasid võidu tuua just võõrustajatele tulihingeliselt kaasa elanud fännid. „Kuna mõlemad meeskonnad olid füüsiliselt juba väga väsinud, siis tuli kasuks lisaemotsioon ja -särts. Mängisime kodus, saal oli rahvast täis – see oligi see faktor, mis meid aitas. Kui oleksime viienda kohtumise mänginud Pärnus, siis oleks väike eelis olnud neil,“ lausus Kivi Õhtulehele.