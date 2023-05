Ott Tänak: ajaaken, kus auto töötab soovitult, tundub väga napp

Pärast laupäeva ennelõunase sessiooni viimast katset lausus Tänak, et tunne on selline, nagu polekski ta kunagi varem ralliautoga sõitnud. Saates täpsustas ta, et ajaaken, kus auto töötab soovitult, tundub väga napp. „Erinevatel katsetel tunneme end autos väga erinevalt, see on see suur koht, mida peame püüdma parandama – et tunne oleks kõikjal vähemalt keskmiselt heal tasemel.“