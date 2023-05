Kalle Rovanperä kihutas pingetest vabaks: mõnus on tagasi mängus olla!

Soomlase hooaja algus polnud kiita. Monte Carlo teisele kohale järgnesid kolm neljandat kohta, mis venitasid võiduta seeria kuue ralli pikkuseks. Spetsialistid siin- ja sealpool lahte arutlesid, et ega's 22aastane noormees pole ometi motivatsiooni kaotanud. Lihtsalt niivõrd erinev oli tema minek võrreldes mullusega, mil ta oli esimesest neljast rallist võitnud kolm.

Portugalis näitas Rovanperä, et vähemalt kruusal on ta jätkuvalt tegija. Ta haaras reede õhtuks liidrikoha ja kihutas muljetavaldava võiduni, võites 19 kiiruskatsest 10. Sealhulgas punktikatse, mis tähendab, et ta lahkub Pürenee poolsaarelt maksimaalse punktisaagiga.