Ott Tänak: omame nüüd piisavalt informatsiooni, et areneda

„Oleme olnud üsna hädas. Peame aru saama, kuidas saame siit edasi minna,“ sõnas ta M-Spordi pressiteate vahendusel. „See oli mu teine kruusaralli selle autoga. Mehhikos ei tundnud ma end lõpuni enesekindlalt ja on olnud keeruline välja nuputada, mis on puudu. Aga ütleksin, et see nädalavahetus aitas meil seda mõista ja omame nüüd piisavalt informatsiooni, et areneda.“