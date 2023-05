Vapruse aprillikuu parima mängija tihe nädalavahetus: seljavõit kettagolfi karikasarjas ja Premium liiga lahing Kaleviga

Mathiase äratuskell tirises laupäeva hommikul kell 6.45. Juba 15 minutit hiljem istus ta isa kõrval autos, et vurada Vana-Pärnust pooletunnise teekonna kaugusele Jõulumäe tervisespordikeskusesse. Ta oli sattunud loosi tahtel esimesse stardigruppi, mis alustas kell 8.30.

Jõulumäe mändide vahel looklev kollane rada, mida on küll tänavu Eesti meistrivõistluste tarbeks pisut kohendatud, on talle kodune. „Umbes viis rada on muudetud. Taheti vist natuke raskemaks teha, aga üldpildis on suht sama. Minu jaoks väga vahet ei ole,“ märkis Mathias Õhtulehele.

Ta läbis esimese ringi 56 viskega (8 alla par'i) ja võttis päeva lõpuks MPO ehk eliitklassis sisse 2.-3. koha, liider Hannes Kurn tegi ühe viske vähem. Kui konkurendid said lõunaks õhtule, siis Mathias tegi kodus tunnise uinaku, sõi kõhu mõnusalt täis ja seadis sammud Pärnu Rehepapi kunstmuruväljakule, kus algas kell 17 Premium liiga mäng otsese rivaali Tallinna Kaleviga.

Mullu Vaprust juhendanud lätlane Dmitrijs Kalašņikovs ei mõistnud, miks on vaja käia vahepeal kuskil mingeid kettaid loopimas ja seetõttu trennidest-mängudelt puududa. Igor Prinsil seevastu pole probleemi, et Mathias rabab mitmel rindel. Vastupidi, 17aastane noormees on tõusnud põhimeheks ja löönud juba kaks võiduväravat.