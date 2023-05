SUUR ENNUSTUSMÄNG | Manchester City ja Real Madrid kehastuvad teistkordselt Rockyks ja Apollo Creediks

Kuna mõlema meeskonna ründearsenal on muljetavaldav, kaitsemäng mitte niivõrd, siis proovime esmalt universaalselt panust ehk mängus lüüakse üle 2,5 värava koefitsiendiga 1,61. Seega 10 eurot -> 16,1.

Teiseks ennustan veel ühe kümnekaga Manchester City võitu. Sellele andis Olybet koefitsiendi 1,64. 10 -> 16,4.

Viimase panusena pakun, et mõlemad meeskonnad suudavad vähemalt korra vastase väravaluku lahti murda. 20 eurot koefitsiendiga 1,68 ja potentsiaalne võit 33,6.

AC Milan läheb võimatut ülesannet püüdma

Jalgpallis muidugi pole midagi võimatut, kuid Milano Interi mäng avakohtumises oli nii muljetavaldav, et raske on näha, kuskohast AC Milan 0:2 kaotusseisust Milano Interi fännide ees välja tuleks. Mis veel hullem – Milani viimased mängud Interi vastu on pehmelt öeldes kesised.

Selle aastanumbri sees on mängud lõppenud järgnevalt – 0:3, 1:0 ja 0:2. Seejuures on nulli peale jäänud alati just punamustad ehk Milani mängijad. Avakohtumises uhati küll uljalt peale, aga enamjaolt sama uljalt mööda ja üle. Inter mängis targalt ja kui 11 minutiga ennast 2:0 eest leiti, siis keerati mäng sisuliselt kinni.

Mida sellises seisus Milanil teha annab? Ega’s muud, kui lihtsalt suure hurraaga rünnakule. Erinevad spordiportaalid kipuvad mängule pakkuma pigem viiki, seejuures kõige sagedamini 1:1 viiki, sest varasemalt pole ajaloos Milan kunagi Interile nelja mängu järjest, eriti veel kuivalt, kaotanud.