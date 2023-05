Artti Aigro liigub Kristjan Ilvese jälgedes. „Mu siht on, et koostöö Norra koondisega viiks olümpia esikümnesse.“

„Kahe esimese (Soome) aastaga jäin väga rahule, viimasel hakkasin poole hooaja pealt uusi variante otsima - oli teada, et Soome koondises tuleb treenerite muudatus. Valikuid oli päris mitu – lisaks Soomele Norra, Jaapan, Sloveenia ja Austria. Lõpuks langesid Sloveenia ja Austria erinevatel põhjustel ära. Vaadates Norra tugevaid sportlasi ja meeskonda, oli üpris lihtne valikut teha. Arvan, et saan just Norras teha järgmise arenguhüppe,“ sõnas Aigro.

„Loodan tehnilises osas saada tugevat tagasisidet, samuti pakuvad jõu- ja hüppemäe treeningud kindlasti teistsugust lähenemist. Loodan, et meeskond võtab mind kiiresti omaks ja saame ühise soone peale. Kindlasti käib töö selle nimel, et saaksin Norra koondisega treenida vähemalt järgmiste olümpiamängudeni ehk kolm aastat. Kui see aeg läheb plaanipäraselt, siis arvan, et kõik on võimalik. Sean endale sihiks Milano olümpial esikümnesse jõudmise,“ selgitas Aigro.