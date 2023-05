VIDEO | Tiitlikaitsja Soome sai koduväljakul läänenaabrilt valusa kaotuse

Kui meie põhjanaabrid, kes on mullusest aastast ka valitsevad meistrid, on A-alagrupis teeninud kolmes mängust ühe võidu ja kogunud neli punkti, siis Rootsi sai kirja kolmanda võidu. Nad on USA järel kaheksa silmaga teisel kohal.

Normaalajal avas väravaarve teise kolmandiku lõpus Oscar Lindberg, Soome eest viigistas 47. minutil Juho Lammikko. „Peame oma olukorrad paremini ära lõpetama. Arvan, et mängisime liiga pehmelt ning ei suutnud seetõttu piisavalt väravaid visata,“ tunnistas soomlaste abikapten Olli Maatta. Soome tegi kokku 28 pealeviset Rootsi 26 vastu. Kui laupäeval vastutasid 4 : 3 võidumängus Saksamaa üle soomlaste väravate eest ründajad Mikko Rantanen, Sakari Manninen ja Teemu Hartikainen, siis nüüd ei õnnestunud neil sihile jõuda. “Mängisime üksteise eest ning tegutsesime kaitsvalt. Me ei andnud neile suuri võimalusi. Olime rahulikud ning olime selleski mängus kaitses suurepärased,“ sõnas Rootsi mängija Marcus Sörensen.

„Üritasin lihtsalt endast parima anda. Olin kindel, et saame mõned litrid sisse. Tean, et meil on häid mängijaid, kes suudavad väravaid visata. Asi on enesekindluses. Olen pisut pettunud, et lasin kaks tükki enda selja taha visata, kuid olen võidu üle väga õnnelik,“ sõnas Johansson Rahvusvahelise jäähokiliidu kodulehel avaldatud intervjuus.