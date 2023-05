Nii Taaramäe kui ka üldliidri murdnud koroonapuhang laastab Girot

Taaramäe vaagis tagantjärele, et ilmselt puges viirus juba tuuri algfaasis põue, kuigi esiti pidas ta kehvemate esituste süüdlaseks kolmandal etapil toimunud kukkumist. „Tegin esimese testi – positiivne. Teine samuti. Mõtlesin, et p****e see Covid, nohuga on sõidetud küll, aga enesetunne läks aina kehvemaks,“ rääkis täna Itaaliast kodumaale rändav Taaramäe Delfile.

Postimehega vesteldes märkis 36aastane profirattur, et tema andmetel annavad pooled mehed Girol hagu positiivse koroonaprooviga. See on täiesti võimalik, sest testimine ja tulemustest raporteerimine on vabatahtlik. Rangeid koroonanõudeid enam pole, kuivõrd Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas mai alguses pandeemia lõppenuks.

Giro direktor Mauro Vegni ütles Gazzetta dello Spordile, et see on tiimide otsustada, kas koroonapositiivne rattur jätkab tuuri või mitte. „Me ei saa kinnitada, et siin pole rohkem koroonajuhtumeid, kui avalikkus teab,“ rääkis ta.

Vegni lisas, et Giro jätkub sel nädalal pisut karmimate nõudmistega. „Kaotasime keskendumise natuke liiga vara. Peame hoidma kaitset üleval. Taastame sel nädalal mõned piirangud, näiteks maski kandmise kohustuse stardi- ja finišialadel, kus on võimalik sõitjatega kokku puutuda. Tööpiiranguid pole, aga kõik, kes tahavad ratturitega suhelda, peavad kandma maski. Kas oleksime pidanud tegema seda varem? Ilmselt jah,“ arutles ta.

Kui Taaramäe katkestamine ei pälvi rahvusvahelises meedias tähelepanu, siis roosat liidrisärki kandnud Remco Evenepoeli (Soudal–QuickStep) oma mõjutab Giro sportlikku poolt palju. 22aastane belglane võitles end pühapäeval eraldistardist 9. etapil tagasi esikohale, ent teatas mõne aja pärast, et jätab tuuri koroonaviiruse tõttu pooleli.

„Mul on väga kahju lahkuda,“ sõnas ta pressiteate vahendusel. „Tegin vastavalt tiimi korraldustele rutiinse testi, mis osutus kahjuks positiivseks.“

