Kamerunlased manguvad valitsuse tasandil, et Interi meistrite liiga finaali tõrjunud väravavaht naaseks koondisesse

Hilissügisel Kataris peetud jalgpalli-MMi üks häbiväärsemaid juhtumeid leidis aset Kameruni koondises, kui teise alagrupimängu eel teatas aafriklaste peatreener Rigobert Song, et tiimist on eemaldatud nende staarväravavaht André Onana. Põhjus peitus väidetavalt selles, et klubijalgpallis uljalt mängu üles ehitav Onana polnud nõus koondises asja vähe konservatiivsemalt võtma.