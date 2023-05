Eestile motospordis ainsa hõbemedali toonud Kert Variku käänuline teekond: õunte vastu vahetatud võistlussärk, räigelt raske töö ja õmmeldud sõrmed

Mullu saime Esti mootorrattaspordis osa ajajoolisest saavutusest, kui külgvankrite motokrossi MM-sarjas võitsid hõbeda Kert Varik ja tema korvimees Lari Kunnas. Seni oli parim medal olnud pronksikarva, mille tõid 18 aastat varem koju Are Kaurit ja Jürgen Jakk. Teekond maailma tippu on olnud raske ning seikluste hulka on kuulunud nii võitlused Poola piiril kui ka nelja etapi läbimine katkiste kõõlustega.