Siim-Sander Vene eurosarja finaali nappidest mänguminutitest: ilmselt ei tahtnud treener mu vigastuse tõttu riske võtta

Võiks arvata, et enne Malagas peetud meistrite liiga Final Four'i polnud Hapoli mängijatel vaimses plaanis just kõige lihtsam: ühelt poolt läks Iisraelil taaskord olukord teravaks vastasseisus Gaza sektori ja Liibanoniga – sealt lähetati Iisraeli suunas rakette, millele juudiriik vastas omakorda õhurünnakutega – ning teisalt tabas finaalturniiri eel tiimi peatreenerit Aleksandar Džikićit isiklik tragöödia, kui kodumaal Serbias suri tema ema. Eesti korvpallikoondise kapteni Vene kinnitusel need asjaolud Hapoeli tegemisi siiski väga palju ei seganud.