232 RIKKUMIST! Premier League'i staarründaja sai võistluskeelu

Briti meedia vahendab, et Toney käitus määruste vastaselt vahemikus 25. veebruar 2017 kuni 23. jaanuar 2021 kokku 232 korda. Mida ta täpsemalt tegi, on praegu avalikkuse eest varjus. Ta esindas sel ajal Scunthorpe Unitedid (League One ehk tugevuselt kolmas liiga), Wigan Athleticut (League One), Peterborough Unitedit (League One) ja Brentfordi (rikkumise ajal Championship ehk esiliiga).