TÖÖGA TIPPU! Hugo Toom meenutab karjäärile uue suuna andnud vigastust: „Sain kohe aru, et midagi läks väga valesti.“

Kohe jõuab kulminatsioonini Toomi karjääri kolmas aasta meistriliigas ning iga hooaeg on olnud omamoodi õpetlik ja kasulik. Debüüdi tegi ta tunamullu Pärnu Sadama särgis, kui nimetati kohe meistriliiga aasta parimaks noormängijaks. Mullu sai hooaeg valusalt varajase lõpu ning tänavu on ta astunud mitu sammu edasi.

Paratamatult on Toomi karjääri enim defineerinud just eelmisele hooajale pitseri pannud põlvevigastus. Viis, kuidas ta sellest läbi tuli, on muljetavaldav. Pole ime, et Toomi suurimateks trumpideks on kaitse ja lauavõitlus ehk elemendid, kus on ehk oskuste kõrval suurim roll just tahtejõul.