Kert Toobali ja Rait Rikbergi lahkumismäng: vanameistrid tulevad koos sõpradega viimast korda väljakule

Kert Toobal sõnas võrkpalliliidu pressiteate vahendusel, et kohtumine on sümboolse tähendusega. „Mina näen seda nii, et antakse teatepulk üle U17 koondisele, kes on näidanud häid esitusi. Eesmärk on ka noortekoondise mängijaid rahvale tutvustada ja mõnda vanemat meest veelkord meelde tuletada. Eks see on meie põlvkonna viimane ühine mäng.“