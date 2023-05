SUUR ENNUSTUSMÄNG | Muinasjutud jäid seekord filmidesse, Meistrite Liiga poolfinaalid olid erakordselt ühepoolsed

Mitu korda on Pep Guardiola legendaarse ülemõtlemise reha peale astunud ja hiigelsummasid magama pannud Manchester City ilma Euroopa karikata jätnud? Jätan selle lugemise kellelegi teisele, aga fakt on, et piisavalt palju. Eks ka kõige kangekaelsem geenius tunnistab enda vigu ja õpib neist.

Taas, finaalis on võimalik jälle üle mõelda, Haaland keskkaitsesse panna ja proovida Rodrit rünnakul, aga see pole tänase loo teema. Tänase loo teema on ikkagi kolmapäevane korduskohtumine, kus Manchester City näitas nii mäekõrgust ülekaalu, et tiitlikaitsja ja samuti hirmuäratavat ründeliini omav Real Madrid mängiti totaalselt üle. Reali plaan tundus olevat lihtne, kuid sellest polnud tehtud varukoopiat. Jalgpallis näeb väga tihti plaani, kus suurema meeskonna vastu sätitakse väiksem vastane üles plaaniga seista kaitses ja loota, et suur meeskond ei murra madalast kaitseblokist läbi ja muutub närviliseks. Siis lükkab väike meeskond umbes kümnekonnaks minutiks gaasi sisse ja üritab selle jooksul närvilist ja riskeerivat vastast karistada. See on töötanud, töötab ka edaspidi ja pidanuks töötama ka Carlo Ancelotti mustandipaberil.