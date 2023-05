GALERII | Vanad „tartlased“ vedasid Kalev/Cramo võiduni. Hermet: ilu selles mängus kindlasti ei olnud

„Ilu selles mängus kindlasti ei olnud,“ märkis kalevlane Kregor Hermet, kuid lisas, et play-off'is loeb eelkõige võit. „Arvan, et rahule võime jääda umbes 10–15 minutiga, kus kaitse toimis ja suutsime enda agressiivsuse peale suruda. Rünnakul tegime palju lollusi ka. Tahtsime kinkida.“

Tartu kapten Märt Rosenthal omakorda kirus kiirrünnakutest ära antud punkte. „See tuleneb suuresti pallikaotustest (Kalevil 10, Tartul 15 – M. T.),“ osutas ta. „Teeme lolle pallikaotuseid. Cramo on sats, kes oskab ja tahab joosta. Kui me ei kasuta õigel ajal oma vigu, siis nad jooksevad kõik need pallid korvi. Peame olema hoolikamad, kuidas surve vastu hakkama saada.“