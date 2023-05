Bach loodab, et venelased võistlevad Pariisi olümpial

„ROKi soovitus on, et kõikide riikide sportlastel lubataks kvalifikatsioonivõistlustel, mis juba käivad, osaleda,“ sõnas Bach Venemaa uudisteagentuurile TASS, vahendab Inside the Games.

Ta lisas: „Loodan, et paljud alaliidud võtavad meie soovitusi kuulda. Mul on hea meel, et Bulgaaria president Rumen Radev toetab minu mõtet (intervjuu toimus Bulgaaria-visiidi ajal - M. T.). Ta tahab, nagu meiegi, et kõikide 206 riigi koondised saaksid olümpiamängudel osaleda.