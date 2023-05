WRC kinnisidee: kalender ja geograafia peavad laienema

„Ma arvan, et oleksime keskmise pikkusega tulevikus 14 etapi üle õnnelikud,“ sõnas WRC etappide direktor Simon Larkin. „Usun, et see sobib ka tiimidele kõige paremini, arvestades testimist, logistikat ja transporti. Pole mingit mõtet etappide arvu suureks ajada, me pole nagu MotoGP või F1, kes saab võistelda järjestikkustel nädalavahetustel. Me ei tahagi.“

Täiesti kindel on uue hooaja kalendris kaheksa ralli koht.