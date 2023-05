Flora sai kõva vastupanu osutanud uustulnuka vastu napi võidu. „Väga palju puudu ei jäänud.“

Ainsa värava lõi 15. minutil Sergei Zenjov, kes sai pärast ilusat söödukombinatsiooni Konstantin Vassiljeviga umbes kümnelt meetrilt löögile ning saatis palli tagumisse nurka.

Kuigi võit tuli Florale minimaalse eduga, siis Harjul selget võimalust viigistamiseks ei tekkinud. Valitseva meistri keskkaitsja Märten Kuusk ütles pärast mängu portaali Soccernet.ee otseülekandes, et kõige tähtsam saada tabelisse kolm võidupunkti juurde. „Võtsime selle ära. Kiitus meeskonnale, et suutsime taga nulli hoida. Oli võimalusi ka rohkem lüüa, aga seekord piisas ühest,“ sõnas ta.

Kuusk tunnustas ka vastasmeeskonda, kes on viimastes mängudes teinud häid esitusi: eelmisel reedel viigistasid Nõmme Kaljuga, kaks nädalat hiljem alistasid aga FCI Levadia. „See oli märk, et nad on arenenud – nad suudavad kaitses hästi mängida. Meil polnud ka kerge, läks kõvasti nuputamist ja jõudu, et väravalukk lahti murda.“

Kuuse sõnul oli küll Laagri kunstmurustaadionil väljakukattega küll pisut raske harjuda, ent midagi ületamatut see polnud. „Plats oli parem kui olin sellest jutte kuulnud. Pall liikus küll aeglaselt ja kippus põrkama, aga pidime toime tulema nagu kõik meeskonnad. Soojendusel saime tunnetuse paika, oli okei mängida.“

Harju poolkaitsja Kaspar Rõõmussaar tunnistas, et napp kaotus valitsevale Eesti meistrile ei paku meeskonnale rahulolu. „Väga palju [nende üllatamisest] puudu ei jäänud. Oleme kaitses palju arenenud, aga peame veel töötama. Kui oleksime suutnud nulli peal hoida, siis oleks Floral olnud teisel poolajal palju suurem surve ja oleksime ise saanud ka ründes ohtlikumad olla,“ selgitas ta.

Rõõmussaar lisas, et nad ei valmistunud mänguks Floraga teistmoodi kui kaks nädalat varem Levadia vastu, kuhu läksid kaheksamängulise kaotuseseeria pealt. „Proovime võtta ühe mängu korraga. Iga punkt on tähtis. Teadsime, et meistriliigas saab raske olema ja võib-olla algus polnudki nii hea, aga tähtsam on see, kuidas lõpetame.“