Eesti tipptreener rügab nõrkemiseni! Helen Nelis-Naukas: pärast eelmise aasta MMi olin üle töötanud – iga asi ajas nutma

Enamasti on sportlane esi- ja tema treener tagaplaanil, kuigi üsna tihti võib just juhendajat nimetada vägeva tulemuse peaarhitektiks. Vähesed teavad, millise pühendumusega Eesti tipptreenerid rassivad. Helen Nelis-Naukas, kelle kasvandikud on vehklemise tiitlivõistlustelt toonud rohkem kui kolmkümmend medalit, räägib ametist otsekoheselt.