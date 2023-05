Sten Priinits alistas MK-etapil maailma esinumbri

„Vastane vehkles tema vigade peale. Enesetunne oli hea, aga (Nelli) alateadvuses mängis vist mõte, et ma ei tohi talle kaotada, pean võitma, kuna olen tegelikult tasemelt parem. Aga nagu me teame, on vehklemine paras psüühikamäng ja kui peas käivad valed mõtted, siis nii juhtubki. Kahju, et Nelli eduseisu käest lasi, aga teinekord on selline kaotus õppetunniks isegi hea. Eriti enne tiitlivõistlusi,“ mõtiskles Nelis-Naukas.