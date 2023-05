SKANDAAL! Eesti sportlane jäi MK-etapi kohtuniku eksimuse tõttu medalita. „Kui ta oleks lasknud, siis olekski tapnud kaameramehe.“

Eesti vibuliit vahendas pressiteates kohapeal viibinud koondisekaaslaste kommentaare: “Pronksimatšis tõmbas Robin esimese seeria kolmanda noole ajal vibu ülesse, ca 13 sekundi peal nägi sihikust inimest (kaamerameest). Robin lasi vibu alla, sest kui ta oleks lasknud, siis olekski tapnud kaameramehe. Kohtuniku poolt ei tulnud mingit märguannet, et mitte lasta – seega tõmbas Robin ruttu 5 sekundi peal ülesse ja sooritas lasu. Robin läks kohtunikult küsima, kas saab uuesti lasta. Kohtuniku vastus oli, et ei saa. Õige käitumine kohtunikult oleks olnud laskmine peatada. Hiljem küsides Rahvusvahelise vibuliidu ametniku käest, tunnistati kohtuniku viga. Lahenduseks toodi, et kohtunik eemaldati võistluselt ja kaameramees pandi toolile istuma. Robinil on medalimatš rikutud ja talle ei kompenseerita midagi, isegi ei vabandatud.”