Ründelauas domineerinud Viimsi võttis Pärnus revanši ning viigistas seeria

Viimsi tagamängija Siim-Markus Post ütles pärast mängu Delfi TV otseülekandes, et meeskond peab veel pallikaotustega vaeva nägema. Talle valmistas aga heameelt, et kui avamatšis jäädi ründelauas alla 10 : 18, siis nüüd jäädi selles peale 12 : 11. „Pallikaotustega ei tulnud toime – neid tuli omajagu –, aga ründelaua saime kontrolli alla. Arvan, et selle pealt tuli ka võit.“

Pärnu tagamängija Saimon Sutt tõdes aga, et nad on pikast ja keerulisest hooajast väsinud.„Mul pole absoluutselt võhma, olin haige ka. Üritan kuskilt jõudu leida ja proovisin kaitses teistmoodi olla ja mehi ergutada, aga on näha, et meeskonnal on toss väljas,“ kurtis ta.