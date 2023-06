Eesti ralliäss Romet Jürgenson pürib juunioride MM-sarja: kui olen juba nii kaugele jõudnud, siis oleks patt tahta midagi vähem

Enne, kui algab Sardiinias MM-ralli, lõppeb Itaalia saarel treeninglaager Romet Jürgensonil, kes osaleb seal Rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) Rally Star programmi raames. Juuni keskel algab tal pihta võistlushooaeg ning eesmärgiks on pääseda selle kaudu järgmiseks aastaks juunioride WRC sarja. „Kui ma juba nii kaugele olen jõudnud – see on isegi omaette ime –, siis oleks patt siin tahta midagi vähem,“ sõnas Paidest pärit noormees.