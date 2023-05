Kohila treeneri sõnul alustas tüli Eesti noori rassismis süüdistava Soome klubi mängija ise

Mõistagi ei õigusta ta rassismi, vaid on sellele täielikult vastu. Kuid kui Soome meedias kirjutati, et Eesti klubi noored tekitasid konflikte nii juba enne kohtumist, mängu ajal, kui ka pärast seda, siis Heinaru väitel tekkis vaid üks äge sõnavahetus, mille algatas hoopis MuKi mängija.

„Ainuke intsident, mis toimus, oli rassistlik solvang, nn n-sõna, mis tuli meie klubi mängijalt,“ selgitas ta täna telefonitsi Õhtulehele ning jätkas: „Loomulikult ei tolereeri me mitte mingisugust rassismi ega üleüldse solvamist. Aga saan ka nii palju öelda, et sellele eelnes Soome mängija solvang tema kehakaalu kohta. Arvan, et see oli üks põhjus, miks meie mängija läks endast välja ja selle lubamatu teoga hakkama sai.“

Heinaru lisas, et juhtunu mõjus neilegi väga halvasti. „Täna oli saalis väga paha olla, kuna mitmed võistkonnad nimetasid meie poisse rassistideks. Arvan, et nad isegi ei tea, mida see tähendab, sest nad on 11aastased. See on päris karm süüdistus,“ tõdes ta.

MuKi treener Manne Pyykkö tõotas aga enam Eestisse enam mitte tagasi tulla.

Nord Cupi korraldajad on intsidendi tõttu MuKi ees vabandanud.