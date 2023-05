GALERII | Põlva Serviti krooniti taaskord Eesti meistriks, kuid peatreener Musting eelistas metsikule pidutsemisele rahulikku saunaõhtut

Põlva Serviti ja Kalmer Musting tegid seda taas – Lõuna-Eesti käsipallikantsi pojad alistasid Eesti meistrivõistluste finaalseeria kolmandas kohtumises lisaaja järel Viljandi HC ning võitsid seeria 3 : 0. See tähendab seda, et Serviti on nüüd 17kordne Eesti meister ning Musting on olnud neis tiitlites osaline 15 korral – kahel puhul mängijana ja 13 korral tiimi peatreenerina.