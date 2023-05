VIDEOD | Korvpallidraama Kaunases! Vanameistrite etendus ja Reali liidri soovitus meediale: „Te kõik peaksite meie treeneri ees vabandust paluma.“

„Kõige suuremad õnnitluses sellele mehele siin,“ lausus Tavares ja pani käe Mateo õlale. „Tema kannatas ja pingutas meie nimel kõige rohkem. Et me saaksime ühise rusikana selle klubi nimel võidelda. Esimene hooaeg suure klubi eesotsas ei ole kellelegi lihtne. Eriti siin, Realis. See on superraske. Meeskonnas on arvukalt alfasid ja kõigi nendega tuleb hakkama saada. Aga ta uskus meisse, samal ajal, kui mõned meist ei uskunud. Tema uskus, sest selle mehe enesekindlus on meeletu. See kandus ka meisse. Tema väärib seda rohkem kui keegi teine.“