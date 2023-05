Pärnu sai võõrsil taas Viimsist jagu ning on pronksmedalitest ühe võidu kaugusel

Mäng oli tasavägine viimase veerandaja keskpaigani, kuid siis tegid pärnakad 10 : 2 vahespurdi ja haarasid kümnepunktilise edu. Võõrustajatel õnnestus see korraks kärpida küll neljale silmale, kuid lõpuminutitel mullune meistrimeeskond vastastele võimalust ei jätnud.

Valge ütles, et pärast seeria teist mängu, kus saadi koduväljakul kaotus, ei teinud nad suuri muudatusi, ent tegutsesid lihtsalt väljakul energilisemalt. „Kodus ei mänginud me nii agressiivselt. Muutsime veidi kaitsetaktikat, mis mõnedel hetkedel toimis. Täna oli selgelt parem energia, kui meie mõned sisse ka viskame ja nemad mööda, siis on oluliselt kergem mängida. Oleksime pidanud [võidu] palju kindlamalt ära võtma. Kui oleksime rahulikult lõpuni mänginud, siis oleks see lõpuks kergemini tulnud,“ sõnas ta mängu järel Delfi TV otseülekandes. Tagamängija lisas, et nad tahavad pronksmedalid võita järgmise mänguga koduväljakul.