VIDEO | Raskest seisust välja tulnud Austria alistas naabrid karistusvisetega, Norra sai Kanada üle dramaatilise võidu

„See on meie jaoks tohutu. Eelmisest võidust on möödunud 23 aastat, seega on see suur saavutus. Meie noored mängijad saavad siit vägeva kogemuse. Nad näitasid, et on suutelised selliselt tasemel mängima, aga nad saavad veel paremaks. Meie enesekindlusele mõjub see suurepäraselt, sest meil pole tihti õnnestunud suuri võistkondi alistada,“ lausus Norra avaväravale söödu andnud Ken Andre Olimb Rahvusvahelise jäähokiliidu vahendusel.