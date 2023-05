Kas paljulubavalt arenevad piigad viivad Eesti seitsmevõistluse senisest kõrgemale tasemele?

Pahatihti juhtub spordis nii, et pärast vägevate tulemuste ilutulestikku tabab ala sügav mõõn. Eestis on kurb näide kettaheide, kus praegu pole isegi stabiilset 55 meetri meest. Samas pakub rõõmu seitsmevõistlus –karjääri lõpusirgele jõudnud Grit Šadeikole ja Mari Klaupile on sirgumas tublid mantlipärijad.