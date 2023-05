LeBron James vihjas hooaja viimase mängu järel, et tema karjäär võib olla lõppenud

Detsembri lõpus 38aastaseks saanud Jamesi jaoks oli lõppenud hooaeg NBAs järjekorras juba 20. Paraku segas teda kõõlusevigastus, mistõttu põhihooaja lõpus jäi ta kuuks ajaks korvpalliplatsidelt eemale. Esmaspäeval nentis ta ESPNile, et kõõlusele tehakse MRI uuring ning siis paistab, kas suvel tuleb minna ka lõikuslauale.

Varem on James korduvalt öelnud, et tema suureks sooviks on mängida NBAs samas tiimis oma poja Bronnyga, kes lõpetas sel kevadel keskkooli ning asub uuel hooajal ilmselt esindama USC Trojansi ülikoolitiimi. James, kes ületas veebruaris Kareem Abdul-Jabbari nimele kuulunud NBA punktirekordi, peaks lepingu järgi esindama Lakersit veel ühe hooaja, kusjuures seejärel oleks tal õigus kontrahti veel aasta võrra pikendada.