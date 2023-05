GALERII | Laskesuusatajad laulavad uuele juhendajale hosiannat: „Minu silmad näevad esimest korda, et teadmine ja praktiline pool saavad nii kõrgel tasemel kokku.“

Eesti laskesuusakoondis on peatreeneri Stefan Lindingeri käe all töötanud vaid viis päeva, kuid kõik viitab sellele, et alaliit pani valikuga täkkesse. „Ma olen natuke isegi kõrvust tõstetud,“ tunnistas austerlase kõrval teise treenerina ametisse nimetatud Karel Viigipuu.