Kuulujutt viib Maik-Kalev Kotsarit taas Euroliiga tippklubi ridadesse

Eelmisel hooajal soovis Fenerbahce siis veel Hamburg Towersis mänginud Kotsarit enda ridadesse tuua. Kuid Saksamaa klubi pani toona tehingule konkreetselt käe ette. Kotsar möönis, et tal on veidi kahju, aga et ta mõistab Hamburgi juhtkonna otsust täielikult.