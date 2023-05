MM-sarja liider Rovanperä: ma ei usu, et mul on võimalik Sardiinias võita

22aastane soomlane on varemgi öelnud, et Itaalia saarel toimuv ralli ei kuulu tema lemmikute sekka. Mullu sai Toyota piloot seal viienda koha, olles eelnevalt võitnud nii Rootsi, Horvaatia kui ka Portugali etapi. See ongi tema parimaks tulemuseks Sardiinias.

„See pole mu lemmikralli. Ma ei usu, et esimesena rajale minnes on võimalik võita. Ma ei näe, kuidas see võiks juhtuda. Muidugi üritame ning surume kõvasti, et saavutada hea tulemus ning proovime teha hea nädalavahetuse. Kuid reedel esimesena rajale minemine teeb asjad keeruliseks,“ kurtis ta WRC kodulehel avaldatud intervjuus.

Seal kirjutatakse ka, et Sardiinia on tavaliselt üks nendest etappidest, kus peavad esimesena rajale minevad piloodid tegelema kõige rohkem teede puhastamisega. Kuigi praegu on ilmateate põhjal võimalus, et võistluse ajal sajab vihma, lubatakse ka ligi 30kraadist kuuma, mis tähendab, et teed kuivavad pärast kiiresti.

Rovanperä juhib MM-sarja 98 punktiga, järgneb M-Spordi äss Ott Tänak 81 silmaga. Kolmas on 69 punktiga tänavu kaks rallit vahele jätnud Sebastien Ogier (Toyota), kes on Sardiinias kenasti kohal. Kaheksakordne maailmameister osaleb ka järgmisel etapil, juuni teises pooles toimuval Keenia rallil. Portugalis teelt välja sõitnud ja katkestanud Elfyn Evansil on neljandana koos samuti 69 silma, viies on Hyundai esisõitja Thierry Neuville 68 punktiga, kuues tema tiimikaaslane Esapekka Lappi 49 silmaga.