Pronksiseerias läks ka neljandas mängus võit külalismeeskonnale

Seega sai Viimsi lõpuks kindla võidu ning pronksmedalistid selguvad reedel nende koduväljakul – kolme võiduni peetav seeria on nüüd viigis 2 : 2. Huvitaval kombel on seni kõik mängud võitnud külalismeeskond.

Viimsi peatreener Valdo Lips ütles pärast mängu Delfi TV otseülekandes, et võidu tõi neile parem tabavusprotsent. „Korvpall on palli korvi viskamise mäng ja eelmises matšis oli parem tabavus Pärnul, seekord aga meil. Lõpuks oli see väikestes asjades kinni,“ sõnas ta, lisades: „Üks asi, mida tegime hästi, oli see, et otsisime rünnakul oma kohta ja kannatasime. Eelmistes mängudes oli sellega probleeme, aga nüüd see töötas. Olime kogu võistkonnana palju distsiplineeritumad.“