Üllatusi täis jalgpalliõhtu: Kalju kaotas koduväljakul, Paide piirdus viigiga ja Levadia jättis värava löömata

Teisel poolajal pingilt sekkunud ja Kalevile penalti teeninud 37aastane Purje ütles, et meeskond ei saa olla tulemuses pettunud. „Oleme viigiga rahul, kuigi pärast punast kaarti oleksime võinud võita. Aga ise lahendasime lõpus mõned momendid väga kehvasti. Paide on hea meeskond ja see, et neil on see aasta nii vähe punkte, on olnud tänu ebaõnnele. Nad on palliga ohtlikud, teiste õnneks pole nad väga palju väravaid löönud.“