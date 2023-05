Paide vallandas Voolaiu: andsime piisavalt aega, et tulemusi parandada, aga see ei õnnestunud

Voolaid ise oli pärast seda matši avaldanud lootust, et suudab saavutada meeskonnaga paremaid tulemusi.

„Meis on potentsiaali – peame seda hästi realiseerima ja uskuma sellesse, mida teeme. Paide kindlasti ei anna alla, võitleme lõpuni ja saame võidud kätte. Töötame ühe eesmärgi nimel, et tulla raskest seisust välja ja hakata tabeliseisu parandama. Lähen iga päev särtsaka sammuga tööle ja ütlesin ka mängijatele, et kui ma seda ei tunne või inimesed, kes minu töö üle otsustavad, näevad et see energia ei ole selline, siis ma olen nõus kõigega. Aga minus endas see energia on olemas, ma näen et võistkond tuleb kaasa ja tahab ja pingutab. Niikaua, kui ma seda pilti näen ja tunnen enda sees, siis Paide kasvandikuna ja Paides oma karjääri lõpetanuna on see veri tugev nii tugev mul sees, et mina kindlasti alla ei anna,“ lausus ta portaali Soccernet.ee otseülekandes.

Paraku Voolaiule enam jätkamiseks võimalust ei antud. Veskimäe kinnitas täna Õhtulehele, et kuigi mõneti sai otsustavaks kolmapäevane liigamäng Kaleviga, siis polnud nad ka pikemat aega meeskonna tulemustega rahul.

Mis saab edasi? Kas Paide võiks tuua tagasi meeskonda aastatel 2016-2021 juhendanud Vjatšeslav Zahovaiko, kes on hetkel peatreener Gambia tiimis Real de Banjul, mis on teadupoolest nende sõprusklubi?

Milline on võimalus, et Paidega taasliitub ründaja Henri Anier, kelle leping Tai klubi Muangthong Unitediga saab juunis läbi?