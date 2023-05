VIDEO | Itaalia supertalent sooritas taganttuule toel ülivõimsa hüppe: mulle pole saavutatu veel kohale jõudnud

Ametliku rekordina see siiski kirja ei lähe, sest hüppe ajal puhus taganttuul kiirusega 2,2 meetrit sekundit ehk napilt üle lubatu (2 m/s). Tulemus on parem ka 2012. aastast venelasele Sergei Morgunovile kuuluvast U20 vanuseklassi maailmarekordist 8.35. Furlanil on selle ületamiseks aega 2025. aasta lõpuni.

„Mulle pole see, millega hakkama sain, ikka veel kohale jõudnud. Läksin hulluks, kui nägin, et tulemuseks mõõdeti 8.44. Tuul ilmus tabloole pisut hiljem, kui mu reaktsioon ei muutunud. See oli suurepärane sooritus. Olen väga õnnelik, sest pingutasin selleks suvehooajaks valmistudes väga kõvasti,“ lausus Furlani võistluse järel Itaalia portaali FIDAL vahendusel.

Ta lisas: „Olen väga palju arenenud, alustades hoojooksust. Mul on jõudu rohkem kui varem. Kuigi astusin esimese katse üle, oli seegi väga pikk hüpe ning siis polnud tuult ka. Mulle meeldib Savonas võistelda. Minu põhieesmärk on tänavu augustist toimuv U20 EM Jeruusalemmas, aga saame nüüd mõelda ka Budapesti MMile.“